Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

В результате удара БПЛА в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Оба пострадавших получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного из них бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Второму медпомощь оказали на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также в городе Шебекино сбили FPV-дрон, он взорвался. В результате осколками были посечены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова