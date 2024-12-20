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Для четырех судов Прикамья купили новые «Лада Гранта»

Судебный департамент при Верховном суде РФ в рамках централизованного контракта приобрел для судов Пермского края четыре новых отечественных автомобиля. Об этом сообщается на сайте регионального управления судебного департамента.

Фото: Управление судебного департамента в Пермском крае.

Фото: Управление судебного департамента в Пермском крае.

Автомобили «Лада Гранта» отправили в Александровский, Кунгурский, Нытвенский и Губахинский суды.

«Распределение транспорта осуществлялось с учетом территориальной удаленности судов от краевой столицы, компактности проживания населения, наличия в составе районного суда постоянных судебных присутствий, технического состояния и изношенности автопарка»,— отметил исполняющий обязанности начальника управления Денис Синица.

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