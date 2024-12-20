Стрелок из арбалета ранил водителя на Гостилицком шоссе

В ночь на 20 декабря в полицию Петродворцового района позвонил оператор АЗС, который сообщил о раненом человеке, передает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 54-летний петербуржец, выезжая с промзоны на Гостилицком шоссе, повздорил с водителем Mercedes. Последний вышел из иномарки и выстрелил в своего оппонента из арбалета.

Пострадавший смог самостоятельно доехать до автозаправочной станции, где попросил вызвать ему скорую помощь. Медики оценили состояние потерпевшего как средней тяжести. По факту случившегося проводится проверка, стрелка ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жрица любви из-за конфликта ранила петербуржца во время оказания интим-услуг. Состояние 56-летнего пострадавшего оценивают как тяжелое.

Андрей Маркелов