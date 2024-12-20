Деловая активность в Сочи выросла на 27%

В Сочи в 2024 году деловая активность выросла на 27%. Курорт вошел в топ-3 российских городов по этому показателю. Прирост количества командировок отмечен также в Москве (+18%) и Санкт-Петербурге (+23%), говорится в исследовании компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по стране за год рост спроса на авиабилеты со стороны представителей бизнеса достиг 18%. Число перелетов бизнес-классом выросло на 19% при стабилизации средней стоимости на уровне 77 тыс. руб. Билеты экономкласса подорожали на 14% – до 14,5 тыс. руб.

"2024 год стал важной точкой роста рынка делового туризма в России. Мы видим не только рост активности, но и структурные изменения в предпочтениях бизнес-туристов", – отметила Юлия Липатова, управляющий директор компании "Аэроклуб".

«Интерес к Сочи как ключевой площадке для проведения конференций и форумов привел к 27% росту числа командировок в этот город, а его доля выросла до 5% (4% в 2023). Средняя продолжительность командировки в Сочи, как и годом ранее, составила 4,6 дня. Средняя стоимость перелета в Сочи в салоне бизнес-класса сохранилась на уровне 2023 года и составила 71 тыс. руб. за перелет в одну сторону. Авиабилеты эконоклассом в Сочи за год подорожали на 19% и в среднем обходились деловым путешественникам в 16 тыс. руб.», – рассказала управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Лидером по числу командировок стала нефтегазовая отрасль с долей 17% от общего количества перелетов. За ней следуют ритейл-компании (17%) и FMCG-сектор (11%).

Юридические и консалтинговые фирмы чаще других выбирали бизнес-класс – в 10% случаев. Средняя стоимость их билетов составила 96 тыс. руб. за перелет.

Доля ранних бронирований – за три недели и более до вылета – достигла 24%, что указывает на рост стратегического планирования командировок. При этом число срочных бронирований сократилось до 39%.

Вячеслав Рыжков