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Банк Уралсиб открыл второй Центр дистанционного обслуживания бизнеса

Банк Уралсиб открыл вторую площадку Центра дистанционного обслуживания бизнеса, которая начала работу в Казани. Это очередной этап в развитии дистанционных услуг банка для сегмента малого и среднего бизнеса во всех регионах присутствия в режиме 24/7.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Первая площадка Центра была открыта в Уфе в 2022 году и сегодня успешно функционирует, демонстрируя высокую эффективность и востребованность. Открытие второго центра призвано не только удовлетворить постоянно растущий спрос клиентов на дистанционное обслуживание, но и существенно улучшить качество предоставляемых услуг, повысив их доступность и оперативность.

«Открытие в Казани второй площадки контакт-центра для предпринимателей – один из важных шагов в построении полностью дистанционной модели обслуживания для малого бизнеса в Банке Уралсиб», – отметила начальник Управления дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц Банка Уралсиб Наталья Махмутова. – Мы понимаем, насколько для бизнеса ценно время и оперативность решения вопросов. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем наши цифровые сервисы и расширяем возможности дистанционного обслуживания».

Функционал новой площадки центра включает в себя круглосуточное сопровождение и поддержку клиентов в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов, управление продуктами и платежами текущих клиентов в режиме онлайн, привлечение новых клиентов и обработку заявок, поступающих по телефонной линии, из цифровых (мобильного приложения и веб-сайт банка) и партнерских каналов.

Также Центр осуществляет поддержку программы «Дистанционные бизнес-ассистенты», позволяющей каждому клиенту получить персональное обслуживание и сопровождение на всех этапах работы с банком. Ассистенты выступают полноценными финансовыми консультантами, адаптируя свои услуги под индивидуальные потребности каждого предпринимателя. Они не просто отвечают на вопросы, но и помогают клиентам разрабатывать оптимальные финансовые стратегии, подбирают наиболее подходящие банковские продукты, а также оказывают информационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, включающую в себя анализ финансового состояния клиента, помощь в составлении бизнес-планов и рекомендации по оптимизации затрат.

Сокращение времени ожидания на входящей линии – ещё одно значимое преимущество ввода в эксплуатацию нового Центра. Внедрение передовых технологий обработки звонков, включая интеллектуальную маршрутизацию и систему автоматического распределения нагрузки, позволит значительно оптимизировать работу центра и минимизировать время ожидания клиентов. Новый центр в Казани обеспечит более равномерное покрытие часовых поясов, что гарантирует оперативную поддержку клиентов по всей территории присутствия банка. Это особенно важно для бизнеса, работающего в разных регионах России и за ее пределами.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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