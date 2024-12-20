«Игристый VIP-коктейль», «Пиаф. Любовь не по нотам» и фильм «Конклав»

На концертных площадках Екатеринбурга можно сходить на «Felicita с Большим оркестром» и услышать итальянскую классику и хиты итальянской эстрады. В музеях — посетить выставку «Свет Нового года», «Новогоднюю вечеринку» в Музее андеграунда, а также экскурсию-лекцию «Хорватский наив». В театрах — стать зрителями спектаклей «Пиаф. Любовь не по нотам» и «Ловушка для одинокого мужчины». А в кино — посмотреть фильм «Конклав» о герое, оказавшемся в центре заговора, который может порушить основы церкви. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерт

В Свердловской государственной академической филармонии 21 декабря состоится концерт «Felicita с Большим оркестром». Музыканты исполнят произведения Джузеппе Верди, Адриано Челентано и Тото Кутуньо, а также хиты итальянской эстрады. В числе солистов — Тимофей Бушков (флейта), Мария Маркуль (флейта), Алексей Глухов (бас), Ольга Мишарина (сопрано), Виталина Грызлина (сопрано) и Майя Мещерякова (альт). Стоимость билета — 4,5 тыс. руб.

На сцене Свердловской филармонии 22 декабря состоится «Игристый VIP-коктейль». Зрители услышат шедевры итальянской, французской и русской классики и популярные хиты в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра, смогут насладиться дегустацией премиальных игристых вин. Ведущие вечера: Анастасия Прудникова и Рустем Хасанов. Стоимость билета — от 6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На площадке EverJazz 22,24 и 26 декабря состоится «Новогодний вечер для маленьких и больших компаний». Основной гость предпраздничной программы — большой оркестр латиноамериканской музыки «Tropical Winds», который исполнит самбу, румбу, ча-ча-ча и романтичную боса-нову. Помимо живой музыки, гостей ждет развлекательная программа от Антона Башкова, который будет конферансье этого вечера. Стоимость билета — 3 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 25 декабря состоится выступление Pino Sanna (гитара, вокал, Италия) и трио Александра Титова с программой «Босса-нова, итальянские песни». Начав как ритм-н-блюзовый гитарист, Pino за 40 лет профессиональной музыкальной карьеры стал известен далеко за пределами родины. В репертуаре музыканта есть классические произведения легендарных авторов Антонио Жобима и Жоао Жилберто, а также известные итальянские и латиноамериканские песни. Состав музыкантов: Pino Sanna (вокал, гитара), Александр Титов (рояль), Юрий Ковалевский (ударные) и Александр Доброславин (бас). Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 17 декабря открылась выставка «Свет Нового года». В XIX веке формировался и распространялся по миру ритуал празднования Рождества с елкой, появились фотография, технологии изготовления елочных шаров и промышленного консервирования продуктов, были изобретены электрическая лампочка и автомобиль. Во второй половине 1930-х годов в СССР рождественская елка стала новогодней, на улицах городов появились электрические гирлянды, было запущено производство консервированного зеленого горошка, по радио прозвучало первое новогоднее обращение главы государства. Со временем составляющие праздника менялись, но постоянными оставались свет огней на елке, тепло открыток и звонков и вера в будущее. На выставке представлены документы и артефакты Нового года из коллекции Музея Ельцина и частных коллекций Екатеринбурга. Выставка продолжит работу до 12 января. Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 21 декабря состоится «Новогодняя вечеринка». В программе, в том числе: перформанс в исполнении танцовщиков Okolodance Company и выпускников факультета современного танца Гуманитарного университета, розыгрыш картины из коллекции Музея среди гостей вечеринки. Также проведут ночную экскурсию по всем залам Музея, включая зал «Рок-андеграунд» и танцевальный марафон под новогодние хиты от диджейского дуэта Yurchenko Family Vinyl Trip в тапас-баре Miro. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей наивного искусства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей наивного искусства

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее наива 21 декабря пройдет экскурсия-лекция «Хорватский наив». В этот день исполнится 110 лет со дня рождения родоначальника и главного представителя хорватского наивного искусства — Ивана Генералича. Помимо произведений подстекольной живописи в постоянной экспозиции экскурсантам будут продемонстрированы исторические снимки, репродукции, рукописи и уникальные издания, посвященные Ивану Генераличу и Хлебинской школы наивного искусства. Стоимость полного билета — 200 руб.

В Музее андеграунда 22 декабря пройдет обзорная экскурсия по ленинградскому залу «50 лет "Газаневщине"» (часть 1). Полвека назад в Ленинграде в ДК имени Газа состоялась первая официальная выставка художников ленинградского андеграунда, что стало большим прорывом для неофициальной культуры и началом «Газаневщины». О том, что это такое и какие художники участвовали в событии — гости узнают на экскурсии. Стоимость полного входного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Рождественский концерт" в Екатеринбургском театре оперы и балета "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Рождественский концерт" в Екатеринбургском театре оперы и балета "Урал Опера Балет"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

В Ельцин-центре 21 декабря состоится моноспектакль Олеси Казанцевой «Пиаф. Любовь не по нотам» в постановке Александра Баргмана. Эдит Пиаф — великая французская певица, сумевшая в своих песнях проявить дух Франции середины XX века. Спектакль посвящается короткой, но яркой и чувственной жизни этой певицы, ее любви и тем, кого она любила. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 21, 24 и 26 декабря проходят показы «Рождественского концерта». Его первая часть посвящена театральному закулисью, вторая — самому концерту. В программе есть номера, идею которых взяли из предыдущих концертов, но есть и новые сюжеты. Специально для концерта один из современных композиторов написал музыку для балетного трио. Также есть новая музыка, которая никогда не звучала в театре, и музыка, которую ни разу не исполняли в России. В «Рождественском концерте» участвуют все цеха: балетная труппа, монтировочная команда, солисты оперы, детский и взрослый хор, а также концертмейстеры. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Коляда-театра Татьяна Зимина (слева)

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Актриса Коляда-театра Татьяна Зимина (слева)

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

В Коляда-театре 22 декабря покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по одноименной пьесе Теннеси Уильямса. Перед зрителем — маленькая квартира, в которой живут пожилая Аманда Уингфильд, ее дочь Лаура, боящаяся жизни и от того перебирающая стеклянные игрушки, ее сын Том, стремящийся вырваться из клетки и отправить в дальние страны. Аманда стремится пристроить детей, наставить их на истинный путь, но ее попытки приводят к краху. Кажется, что на сцене не происходит ничего выдающегося, между тем — в героях легко узнаваем каждый из нас, поскольку все мы, так или иначе, стремимся к обретению покоя и счастья. В ролях: Татьяна Зимина, Кристина Горбунова/Дарья Квасова, Валерий Зайцев/Евгений Корнильев и другие. Стоимость билета — от 700 руб.

В Театре мюзикла Детской филармонии 25 и 26 декабря покажут новый спектакль «Баранкин, будь человеком!». Специально для филармонии композитор Марианна Мягкова написала музыку, а композитор и рок-музыкант Александр Пантыкин в соавторстве с Татьяной Ширяевой сочинил либретто. Мюзикл поставлен в стиле комикса. Авторы спектакля переработали историю о шебутных мальчишках и девчонках, перенеся сюжет из зимы в лето. Неизменным остается одно: если о чем-то человек мечтает очень сильно, это обязательно исполнится. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Коляда-театра, драматург Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Директор Коляда-театра, драматург Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене Коляда-театра 26 декабря сыграют спектакль «Не включай блондинку!». Действие разворачивается в городе Дощатов, который встречается во многих пьесах Николая Коляды. Он служит собирательным образом городка где-то в провинциальной России. В библиотеке Дощатова работают четыре сотрудницы, которые держатся за свое место и боятся, что с приходом новых хозяев библиотеку могут снести под стройку бизнес-центра. Меценат Владимир Николаевич стал частым гостем библиотеки, и, кажется, она останется на своем месте по одной понятной причине. Но какую цену придется заплатить за это, каким будет новый хозяин? Когда что-то новое приходит на смену старому и понятному, не всегда получается так, что становится лучше. Иногда бывает наоборот. Стоимость билета — от 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Анна Бегунова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актриса Анна Бегунова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 27 декабря покажут спектакль «Ловушка для одинокого мужчины». По сюжету, Даниэль Корбан, проводивший вместе с женой в горах медовый месяц, заявляет в полицию о ее исчезновении. Однажды она сама приходит домой, но муж утверждает, что это совершенно незнакомая ему женщина. Он понимает, что попал в ловушку, однако рассудить спор сможет только комиссар полиции. Автор пьесы — французский классик детективной комедии Робер Тома, известный также по таким произведениям, как «Ищите женщину», «Восемь любящих женщин». В ролях: Елена Коренева, Сергей Никоненко, Сергей Степин, Роман Васильев, Анна Бегунова и другие. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

С 22 по 28 декабря в Ельцин-центре показывают фильм «Конклав» на итальянском, испанском, английском языках с русскими субтитрами. Когда кардиналу Лоуренсу поручают возглавить одно из самых секретных и древних событий в мире — избрание нового Папы Римского, он оказывается в центре заговора, который может поставить под сомнение основы церкви. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 25 декабря в рамках новогодней программы состоится кинопоказ балета «Нуреев: Щелкунчик». Рудольф Нуреев неоднократно ставил «Щелкунчика» в разных театрах, и с каждым разом старался все больше отойти от излишней «сладости» классической версии. Он делал акцент на мрачноватой, сюрреалистичной, но тем не менее сказочной картинке, нарисованной Гофманом. Результатом поисков стала парижская редакция спектакля, сделанная в 1985 году. Она и исполняется сейчас на многих сценах мира, в том числе, в Вене. Главное, что есть в этом спектакле — неуловимый флер ожидания чуда, слегка тревожный, но полный надежд, как всегда бывает в рождественские дни. Стоимость билетов — 450 руб.

В кинозале Ельцин-центра 27 декабря покажут фильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» на японском языке с русскими субтитрами. По сюжету, Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками колдуньи Юбабы. Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи. Стоимость билета — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева