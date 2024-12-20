Британское автопроизводство упало в ноябре до 44-летнего минимума

В ноябре в Великобритании было произведено 64,2 тыс. автомобилей — на 30,1% меньше, чем годом ранее. Такие данные сегодня, 20 декабря, представило британское Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Это самый низкий уровень автопроизводства в ноябре с 1980 года. Выпуск электромобилей упал еще сильнее — на 45,5%, до 19,2 тыс.

Особенно сильно сократилось производство автомобилей для внутреннего британского рынка — на 56,7%, до 9,9 тыс. Выпуск автомобилей на экспорт снизился на 21,3%, составив 54,3 тыс. Автопроизводство за первые 11 месяцев 2024 года снизилось на 12,9%, до 734,6 тыс. В целом за год выпуск автомобилей рос только в первые два месяца, после этого семь месяцев подряд он падал.

Британские автопроизводители, как и компании из других европейских стран, сталкиваются со снижением спроса в условиях инфляции и экономической неопределенности, усилением конкуренции со стороны китайских компаний, а также со сложностями с продажами электромобилей. Как отмечают в SMMT, негативно влияют на отрасль также высокие процентные ставки и рост цен на сырье.

О том, какая ситуация ожидается на российском авторынке в следующем году,— в публикации «Ъ» «Авторынок докатился».

Яна Рождественская