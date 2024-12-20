Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Британское автопроизводство упало в ноябре до 44-летнего минимума

В ноябре в Великобритании было произведено 64,2 тыс. автомобилей — на 30,1% меньше, чем годом ранее. Такие данные сегодня, 20 декабря, представило британское Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Это самый низкий уровень автопроизводства в ноябре с 1980 года. Выпуск электромобилей упал еще сильнее — на 45,5%, до 19,2 тыс.

Особенно сильно сократилось производство автомобилей для внутреннего британского рынка — на 56,7%, до 9,9 тыс. Выпуск автомобилей на экспорт снизился на 21,3%, составив 54,3 тыс. Автопроизводство за первые 11 месяцев 2024 года снизилось на 12,9%, до 734,6 тыс. В целом за год выпуск автомобилей рос только в первые два месяца, после этого семь месяцев подряд он падал.

Британские автопроизводители, как и компании из других европейских стран, сталкиваются со снижением спроса в условиях инфляции и экономической неопределенности, усилением конкуренции со стороны китайских компаний, а также со сложностями с продажами электромобилей. Как отмечают в SMMT, негативно влияют на отрасль также высокие процентные ставки и рост цен на сырье.

О том, какая ситуация ожидается на российском авторынке в следующем году,— в публикации «Ъ» «Авторынок докатился».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...