В Ярославле украшают общественный транспорт

В Ярославле 23 декабря в рейс выйдут троллейбусы и трамваи, украшенные новогодними гирляндами. Об этом сообщил руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Пырлога Фото: Telegram-канал Дениса Пырлога

«В этот раз по просьбе ярославцев мы планируем запустить транспорт попеременно на все наши маршруты, чтобы большее число наших пассажиров смогли на них прокатиться»,— сообщил господин Пырлог.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в новогодней тематике планируется украсить пять троллейбусов и два трамвая. Вместе с тем по городу уже курсирует украшенный транспорт, например, на маршруте №42 «Поселок Куйбышева – 15 Микрорайон».

Алла Чижова