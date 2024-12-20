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Девелопер RBI в наступающем году запустит девять новых проектов

В 2025-ом группа RBI планирует запустить девять новых проектов, суммарной площадью 170 тыс. кв. м. Об этом «Ъ-СПб» сообщил президент девелоперской компании Эдуард Тиктинский.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В будущем году в планах компании также приобретение новых участков, позволяющих возвести 200 тыс. кв. м. жилья. По словам господина Тиктинского, помимо Петербурга, группа рассматривает возможность приобретения земли и в Москве.

По словам президента RBI, землю под проекты бизнес-класса компания готова приобретать по цене 70 тыс. рублей за квадратный метр улучшений, проекты класса элит могут быть куплены и по цене 250 тысяч рублей за «квадрат» улучшений.

Отметим, что в этом году группа запустила апарт-отель ARTSTUDIO M103 на Московских воротах площадью 19,5 тыс. кв. м.

В следующие 12 месяцев девелопер вводит жилой комплекс элитного класса «МИРЪ» на Миргородской улице площадью 25,8 тыс. кв. м.

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