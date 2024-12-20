Гособвинение запросило для певца-экстремиста Шарлота 7 лет и 5 месяцев колонии

Государственное обвинение в Самарском областном суде запросило 7 лет и 5 месяцев колонии для певца Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщает ТАСС 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Прокурор в ходе заседания потребовал, чтобы исполнитель отбывал наказание в колонии общего режима и выплатил штраф в размере 299 тыс. рублей. Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов) обвиняют в реабилитации нацизма, уничтожении официального документа, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

В конце ноября патриарх Кирилл попросил российские власти простить исполнителя и прекратить его преследование. Такая возможность с формулировкой «в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной» предусмотрена в Уголовном кодексе РФ.

Ранее «Ъ» сообщал, что Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов) был арестован в декабре прошлого года. Певца задержали сразу после прилета из Еревана в петербургский аэропорт Пулково. На текущий момент исполнитель находится в СИЗО, он пробудет там до 24 марта.

Андрей Маркелов