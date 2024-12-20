Трех кандидатов на пост главы Коркино допустили до голосования депутатов

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Коркинского муниципального округа допустила до финального голосования депутатов трех человек. Кандидатами стали врио мэра Александр Орел, советница главы Ирина Тишина, руководитель городского управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев. Информация об этом размещена на сайте администрации округа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», должность мэра Коркинского муниципального округа освободилась после отставки Натальи Лощининой в конце октября этого года на фоне общественного недовольства из-за убийства местной таксистки представителем цыганской этнической группы. Госпожа Лощинина управляла коркинской администрацией с 2018 года. Временно исполнять обязанности мэра стал Александр Орел, бывший глава Ленинского района Челябинска.

Всего на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра заявились семь человек. Помимо Александра Орла, Ирины Тишиной и Евгения Бакиева, документы также подавали директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов, сотрудник торгового дома «УралСпецМаш» Евгений Соколов, испытатель-механик двигателей СКБ «Турбина» Борис Карпенков и директор ООО «Тайян» Олег Калашников.

По данным СМИ, депутаты соберутся для финального голосования для выбора главы Коркино 24 декабря.