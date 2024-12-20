Суд пересмотрит решение о признании банкротом Бориса Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве экс-губернатора Бориса Дубровского принял к производству заявление должника о пересмотре определением от 25 июля 2023 года, которым была введена процедура реструктуризации долгов в отношении бывшего главы региона. Заседание назначено на 16 января 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

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Борис Дубровский попросил пересмотреть судебный акт «по новым обстоятельствам». 25 июля 2023 года суд по заявлению АО «Производственное объединение “Монтажник” признал Бориса Дубровского банкротом и включил в реестр кредиторов должника более 34 млн руб. Это требование было основано на вступившем в законную силу решении суда от 22 июля 2022 года, которым в пользу ПО «Монтажника» с господина Дубровского было взыскано 37 млн руб. Но 12 декабря этого года, как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Уральского округа изменил решение, сократив сумму взыскания до 9,7 млн руб.

С январе 2024 года в отношении экс-губернатора проводится процедура банкротства – реализация имущества гражданина.