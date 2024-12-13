Суд уменьшил долг Бориса Дубровского перед «Монтажником» до 9,7 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа признал недействительными платежи обанкроченного ПО «Монтажник» в пользу бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в 2020 году на сумму 9,7 млн руб. Экс-главе региона назначено вернуть эту сумму предприятию. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Решение принято во время рассмотрения кассационных жалоб Бориса Дубровского, который проходит процедуру реализации имущества, и его кредитора Кирилла Мухина. Заявители требовали отменить решение первой инстанции от 22 июля 2022 года, в рамках которого суд признал недействительными платежи «Монтажника» Борису Дубровскому на сумму 37,3 млн руб. с последующими возвратом этих средств компании. Тогда была доказана аффилированность бывшего губернатора Челябинской области с должником.

Борис Дубровский и Кирилл Мухин обосновали свои жалобы тем, что суд недобросовестно оценил факты взаимных перечислений денег от бывшего главы региона и «Монтажника», подчеркнув, что Борис Дубровский направлял компании гораздо большие суммы, чем впоследствии изымались у предприятия. За счет этого конкурсная масса «Монтажника» не уменьшалась, а увеличивалась.

Проанализировав все перечисления денежных средств Борисом Дубровским в пользу предприятия, суд согласился с доводами заявителей и изменил определение первой инстанции, уменьшив сумму взыскания с 37,3 млн руб. до 9,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд признал ПО «Монтажник» банкротом в июне 2021 года, открыв в отношении него конкурсное производство. Реестр кредиторов включает 224 юридических и физических лица с требованиями на сумму более 2 млрд руб.

Бывший губернатор Челябинской области признан банкротом в июле 2023 года по заявлению АО «Производственное объединение “Монтажник”» из-за долга в сумме 37,2 млн руб. Суд открыл процедуру реструктуризации долга.