В Тюмени загорелась электрощитовая в жилом доме, прокуратура начала проверку

Прокуратура Тюмени начала проверку после пожара в электрощитовой многоквартирного дома на ул. Эрвье, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел утром 20 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Исполняющий обязанности прокурора Центрального административного округа города Артем Морозов прибыл на место происшествия совместно со специалистами контролирующих органов. Ход проверки находится под контролем прокуратуры, ведомство даст оценку соблюдению законодательства при содержании общего имущества дома и требований пожарной безопасности, при наличии нарушений готова принять меры реагирования.

Напомним, 17 и 18 декабря загорелась проводка в трех электрощитах дома на ул. Первооткрывателей в Тюмени. Прокуратура 18 декабря начала проверку инцидента.

Анна Капустина