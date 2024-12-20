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Пять человек пострадали при столкновении трамваев на севере Петербурга

Днем 20 декабря на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого столкнулись два трамвая, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился около 13:10.

Последствия столкновения трамваев на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого

Последствия столкновения трамваев на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого

Фото: vk.com / spb_today

Последствия столкновения трамваев на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого

Фото: vk.com / spb_today

По данным полиции, пострадали пять человек. Все они получили травмы средней степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водителя и пассажира «Лады» зажало в машине после ДТП со снегоуборочной техникой на 114-м километре трассы «Кола».

Андрей Маркелов

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