Пять человек пострадали при столкновении трамваев на севере Петербурга

Днем 20 декабря на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого столкнулись два трамвая, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился около 13:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения трамваев на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого

Фото: vk.com / spb_today Последствия столкновения трамваев на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого

Фото: vk.com / spb_today

По данным полиции, пострадали пять человек. Все они получили травмы средней степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водителя и пассажира «Лады» зажало в машине после ДТП со снегоуборочной техникой на 114-м километре трассы «Кола».

Андрей Маркелов