Пять человек пострадали при столкновении трамваев на севере Петербурга
Днем 20 декабря на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого столкнулись два трамвая, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился около 13:10.
Последствия столкновения трамваев на пересечении проспектов Науки и Тихорецкого
Фото: vk.com / spb_today
По данным полиции, пострадали пять человек. Все они получили травмы средней степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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