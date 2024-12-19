Водителя и пассажира «Лады» зажало в машине после ДТП со снегоуборочной техникой

Встречная авария с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники произошла 19 декабря на 114-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области. Пострадавших пришлось деблокировать из салона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, было установлено, что на скользкой дороге столкнулись ВАЗ 2114 и снегоуборочная машина. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в автомобиле.

Спасатели поисково-спасательного отряда Новая Ладоги деблокировали пострадавших и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Их состояние в сообщении не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Брянцева в Калининском районе Петербурга коммунальный трактор врезался в лазурный автобус.

Андрей Цедрик