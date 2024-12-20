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В Челябинской области похолодает до -27 градусов

В Челябинской области в субботу ночью ожидается похолодание до минус 17 — минус 22 градусов, в низинах — до минус 27. Днем температура поднимется до минус четырех — минус девяти градусов, в низинах — до минус 13, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Ночью 21 декабря прогнозируются гололед, местами туманы, изморозь и снег. Днем снегопад станет умеренным. Воскресенье будет теплее субботы. Ночью ожидается минус пять — минус 10 градусов, небольшой, местами умеренный снег. Днем минус один — минус шесть градусов, местами небольшой снег.

Виталина Ярховска

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