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Для Ирбита и Полевского разработали концепции создания всесезонных курортов

В рамках второго этапа подготовки туристической схемы «Большой Урал» в Свердловской области разрабатывают концепции всесезонных курортов для Ирбита и Полевского, рассказала руководитель направления Проектного офиса ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) Дарья Чигарева на форуме «Города России» в Екатеринбурге.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Ирбите было выделено шесть объектов культурного наследия, которые могут быть наиболее интересны туристам. Их отреставрируют и обеспечат новым функциональным наполнением: там появятся гостиницы в общей сложности на 90 номеров, музеи, рестораны и площадки для деловых мероприятий. «Реализация проекта станет одной из опорных точек при подготовке города к празднованию юбилея и позволит увеличить турпоток практически вдвое – до 19, 5 тыс. человек»,— рассказала госпожа Чигирева.

В Полевском планируется создать культурно-досуговый комплекс с детским парком, которые будут отсылать к сказам Павла Бажова. Возле реки появится трехзвездочный апарт-отель, ресторан, банный комплекс, культурно-деловой центр с музеем Бажова и спортивные объекты. По итогам реализации проекта турпоток может вырасти почти вдвое — с 46,7 тыс. человек до 84,8 тыс. человек.

Первый этап проекта «Большой Урал» включал анализ туристических ресурсов и потенциала регионов, социологические исследования и стратегические сессии. Было выделено 20 приоритетных направлений для развития туризма, из которых 7 находятся в Свердловской области (Екатеринбургская агломерация, Сысертско-Полевское, Невьянск-Первоуральское, Нижнетагильское, Каменск-Уральское, Краснотурьинское и Алапаевск – Ирбит). Выбор мест для всесезонных курортов в Ирбите и Полевском проводился с учетом свободных земель и участия властей.

На втором этапе проекта будут разработаны концепции курортов и прогнозные показатели отрасли до 2030 года. Также подготовят дорожную карту с мероприятиями, источниками финансирования и сроками реализации. Проект планируется представить в Правительство РФ в первой половине 2025 года.

Анна Капустина

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