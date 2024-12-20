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Экс-главе администрации Красносельского района избрали меру пресечения

Бывшему главе администрации Красносельского района Олегу Фадеенко избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Процесс начался с ходатайства о закрытом режиме. Судья Красносельского районного суда Ольга Кудашкина в его удовлетворении отказала. Все участники единодушно поддержали запрет определенных действий. Мера была избрана на весь период предварительного расследования.

Напомним, господина Фадеенко задержали 19 декабря по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Перед этим сотрудники ФСБ под видом работников коммунальных служб задержали предполагаемого подельника экс-главы района — у него в машине обнаружили крупную сумму, «утрамбованную» в коробку от виски. Как полагает следствие, эти деньги (3 млн рублей) господину Фадеенко передали за содействие в заключении госконтрактов на охрану образовательных учреждений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-главе Адмиралтейского района Петербурга Сергею Оверчуку вменили получение взятки.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Отставному чиновнику назначили обвинение».

Дарья Астанина

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