«Третий трест» оспаривает итоги торгов на реновацию квартала возле вокзала в Уфе

ООО «Наследие» (входит в группу компаний «Третий трест») обратилось в арбитражный суд Башкирии с просьбой признать недействительными итоги конкурса на право застройки квартала между улицами Вокзальной, Пермской и Ленина в Уфе. Соответчиками в споре выступают мэрия Уфы и входящее в группу компаний «Талан» ООО «Специализированный застройщик "Цефея"» из Ижевска, победившее на торгах с предложением 301 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», под реновацию отводится 7,2 га застроенной территории возле железнодорожного вокзала. Кроме частных и многоквартирных домов, подлежащих сносу, на участках размещены хозпостройки и Центр образования № 95. Максимальная площадь жилищного строительства составит 6,9 га.

Судебное заседание по делу назначено на 25 февраля. Третьим лицом к разбирательствам привлечено региональное управление ФАС России.

Застройщик должен будет при разработке проектов планировки и межевания территории предусмотреть строительство двух детсадов на 330 мест и реконструкцию общеобразовательного учреждения. Также в городскую собственность необходимо передать 1,4 тыс. кв. м жилья в чистовой отделке.

На освоение квартала отводится семь лет, минимальный объем инвестиций — 12,3 млрд руб.

ООО «Наследие» зарегистрировано в июне 2024 года, уставный капитал фирмы — 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является строительство зданий.

Идэль Гумеров