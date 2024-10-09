Девелопер из Ижевска получил право застроить квартал в Уфе

Конкурсная комиссия признала ООО «Специализированный застройщик "Цефея"» победителем торгов на право комплексного развития квартала, ограниченного улицами Ленина, Пермской и Вокзальной в Уфе. За право заключения договора компания заплатит 301 млн руб.

Площадь отводимой под комплексное развитие территории возле железнодорожного вокзала составляет 7,2 га. В настоящее время в квартале расположены частные дома, хозпостройки и Центр образования №95. Частные дома и два аварийных многоквартирных дома подлежат сносу.

Максимальная площадь жилищного строительства не превысит 6,9 га.

При разработке проектов планировки и межевании территории застройщик должен предусмотреть строительство двух детских садов на не менее 330 мест и реконструкцию Центра образования №95 с увеличением его проектной мощности до 1,1 тыс. мест. Кроме того, в обязанности девелопера входит передача в городскую собственность новых квартир площадью от 1,4 тыс. кв. м в чистовой отделке.

В процессе реализации проекта реновации застройщик должен учесть, что в квартале расположены Паровозоремонтный завод и здание Управления Самаро-Златоустовской железной дороги, являющиеся памятниками культурного наследия.

Победитель предложил выполнить КРТ в течение семи лет. Минимальный объем инвестиций составит не менее 12,3 млрд руб.

ООО «СЗ "Цефея"» зарегистрировано в 2018 году в Ижевске с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания входит в федеральную девелоперскую группу «Талан» (бенефициар — Константин Макаров). За 2023 год, по данным Rusprofile, убыток компании составил 30 тыс. руб. при нулевой выручке.

Идэль Гумеров