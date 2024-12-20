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Коммерсантъ FM
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Совфед одобрил увеличение штрафов за нарушение ПДД с 2025 года

Совет федерации на пленарном заседании одобрил поправки к КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД. Закон повышает с 1 января 2025 года в полтора раза санкции по 11 составам правонарушений, в том числе за превышение скорости, проезд на красный свет и езду без ремня безопасности. Документ также сокращает скидку на оперативную оплату постановлений с 50% до 25%, воспользоваться ею можно в течение 30 дней (а не 20 дней, как сегодня).

В частности, документ увеличивает штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 руб., за вождение в пьяном виде — с 30 тыс. до 45 тыс. руб. За проезд на красный сигнал светофора штраф увеличен с 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб., за езду по обочине — с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

Поправки о повышении штрафов были внесены правительством ко второму чтению законопроекта парламента Кабардино-Балкарии в конце ноября 2024 года. 12 декабря, во время рассмотрения проекта Госдумой во втором и третьем чтениях, зампредкомитета по госстроительству Даниил Бессарабов («Единая Россия») говорил, что цель инициативы — снизить аварийность и число правонарушений. По его словам, по части составов штрафы не пересматривались более десяти лет, из-за чего «превентивная функция КоАП существенно снизилась». С 2018 года, по данным господина Бессарабова, количество нарушений ПДД выросло на 85%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Штрафы способны на большее».

Полина Мотызлевская

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