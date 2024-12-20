В Мелеузовском районе избрали нового главу

Совет Мелеузовского района избрал Забира Габдуллина главой администрации района. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно, сообщила администрация района во «ВКонтакте».

Забир Габдуллин окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-дефектовщик». Начинал трудовой путь с ученика слесаря в ОАО «Калтасинская сельхозтехника». В 2012 году — начальник отдела капитального строительства и благоустройства, начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации Нефтекамска, а в 2018 году — первый заместитель главы. С 2020 года возглавлял администрацию Калтасинского района.

Как сообщал «Ъ-Уфа», предыдущим главой Мелеузовского района был Рустэм Шамсутдинов. В начале октября срок его полномочий истек. По данным «Ъ-Уфа», господин Шамсутдинов планировал переизбраться на новый срок, но в конце октября был задержан в качестве подозреваемовго в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2020–2022 годах, являясь главой района, он получил от застройщиков взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн руб.

Венера Хисамова