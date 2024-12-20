В Рыбинске кондуктор вылетел в лобовое стекло в момент ДТП
В Рыбинске столкнулись автобус и автомобиль Kia. Как сообщает телеканал «Рыбинск-40», кондуктор в момент аварии «вылетела через лобовое стекло».
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В УМВД «Ъ-Ярославль» сообщили, что ДТП случилось 20 декабря в 10:35 на перекрестке Гражданской и Переборского тракта. В аварии пострадали два человека.
«По предварительном данным, в результате ДТП пострадали кондуктор и пассажир автобуса, они доставлены в медицинское учреждение»,— сообщили в ведомстве.
На кадрах с места ДТП видно, что у автобуса разбиты лобовое стекло и капот. В салоне вырваны поручни. У легкового автомобиля пострадала фара, передний бампер и дверь. ДТП случилось на регулируемом перекрестке.