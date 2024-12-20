ФАС выдала главе автомобильного союза предостережение в связи с прогнозом цен на бензин

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин получил предостережение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Оно касается прогнозов по поводу изменения цен на бензин в России. ФАС предупредила, что такое поведение может привести к нарушению закона «О защите конкуренции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Антоном Шапариным Фото: предоставлено Антоном Шапариным

Под предостережением ФАС в адрес Антона Шапарина стоит подпись главы ведомства Максима Шаскольского. Господин Шапарин в ответном письме попросил разъяснить, в связи с чем ему направили предостережение. Он также обратился в Генпрокуратуру, чтобы там приняли меры в отношении должностных лиц ФАС.

В письмах, которые есть в распоряжении «Ъ», говорится, что предостережение ФАС связано со словами Антона Шапарина о возможном росте цен на бензин в 2025 году на 15%. Свой прогноз он обосновал тем, что государственное регулирование работает слишком мягко. В письме на имя Максима Шаскольского он указал, что деятельность автомобильного союза направлена в том числе на снижение расходов автовладельцев.

В разговоре с «Ъ» Антона Шапарин сказал, что предостережение можно направить только хозяйствующему субъекту, каким Национальный автомобильный союз не является. «Ъ» направил запрос в ФАС.

По данным Росстата, с начала года по 16 декабря потребительские цены на бензин в России выросли на 10,7%. В начале декабря наиболее популярные марки бензина перешли в рост на бирже после нескольких недель снижения стоимости.

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