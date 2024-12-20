В Ярославле сотрудника нефтегазовой компании осудили за взятки и подкуп

В Ярославле Фрунзенский суд приговорил 48-летнего экс-начальника цеха нефтегазовой компании к лишению свободы за получение коммерческого подкупа и взяток. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2016 по 2022 год обвиняемый вместе со своим подчиненным получал деньги от предпринимателей за помощь в приемке работ, выполненных по договорам подряда с обществом. Таким путем обвиняемый и его подчиненный получили 3,8 млн руб. Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы.

Суд назначил экс-начальнику 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 4,5 млн руб. Он также на 8 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в хозяйственных обществах с долей государственного или муниципального участия более 50%.

Его соучастник приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в 4 млн руб. По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о бывших сотрудниках ярославского филиала ООО «Транснефть-Балтика».

Алла Чижова