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Коммерсантъ FM
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«Газпром» и «Лукойл» продлили соглашение о партнерстве до 2030 года

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и руководство «Лукойла» (MOEX: LKOH) провели рабочую встречу. По ее итогам компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно будет действовать с 2025 по 2030 год.

Прежнее соглашение действовало с 2014 года. «Компании продолжат развивать сотрудничество в таких областях, как разведка, добыча, транспортировка, переработка газа, газового конденсата и нефти, сбыт углеводородов и продуктов их переработки, производство современной машиностроительной продукции для нужд отрасли»,— сообщила пресс-служба «Газпрома».

Стороны также обсудили освоение и обустройство Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. Для реализации этого проекта в 2021 году компаниями было создано ООО «Лаявожнефтегаз». «Газпром» передал ему лицензию на пользование участком недр.

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