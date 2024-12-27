Запад зашел с Востока

В начале 2024 года российские поставщики компонентов (процессоров, печатных плат и т. д.), производители и дистрибуторы бытовой техники, смартфонов и компьютеров и другие участники рынка начали получать от китайских банков уведомления о том, что оплата за электронику от российских юрлиц не проходит (см. “Ъ” от 12 апреля). Это коснулось и тех компаний, которые заключали долгосрочные контракты с китайскими партнерами.

Китай является фактически монополистом в производстве компонентов и кит-наборов для сборки техники. Поэтому блокировка оплаты негативно сказывалась как в финансовом, так и в производственном плане на всех отечественных производителях серверов, систем хранения данных и другой вычислительной и бытовой техники.

Причиной отказа оплаты назывались вторичные санкции со стороны США на китайский финансовый сектор: еще в январе Bloomberg сообщал, что после угроз США в адрес китайских банков о санкциях при выявлении сотрудничества с Россией они ужесточили контроль за операциями. Крупные китайские банки, в том числе Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank и др., перестали принимать платежи в юанях из РФ.

К концу лета аналогичная ситуация сложилась с банками ОАЭ (см. “Ъ” от 21 августа): они начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний. Из ОАЭ в Россию приходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%. Блокировать операции начали в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ.