Видеоигры решили отметиться

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году видеоигровой рынок начал добровольный эксперимент по маркировке видеоигр. Теперь на сайтах видеоигровых проектов и в магазинах приложений можно обнаружить следующие из семи дескрипторов (критериев): сцены в игре содержат «жестокость», «страх», «секс», «сквернословие», «алкоголь и курение», «наркотики» или присутствуют внутриигровые транзакции.

Сама инициатива обсуждалась с прошлого года, по данным “Ъ”, Минэкономразвития планировало начать эксперимент еще летом. Параллельно Организация развития видеоигровой индустрии готовит к запуску в 2025 году проект «Зеленая маркировка» (например, говорит о том, что игра сделана в РФ). Кроме того, идея маркировки обсуждается и в Госдуме — соответствующий законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов. Чиновники предлагают, чтобы правительство устанавливало список дополнительных категорий.