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Коммерсантъ FM
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Видеоигры решили отметиться

Регулирование отрасли началось с маркировки контента

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году видеоигровой рынок начал добровольный эксперимент по маркировке видеоигр. Теперь на сайтах видеоигровых проектов и в магазинах приложений можно обнаружить следующие из семи дескрипторов (критериев): сцены в игре содержат «жестокость», «страх», «секс», «сквернословие», «алкоголь и курение», «наркотики» или присутствуют внутриигровые транзакции.

Сама инициатива обсуждалась с прошлого года, по данным “Ъ”, Минэкономразвития планировало начать эксперимент еще летом. Параллельно Организация развития видеоигровой индустрии готовит к запуску в 2025 году проект «Зеленая маркировка» (например, говорит о том, что игра сделана в РФ). Кроме того, идея маркировки обсуждается и в Госдуме — соответствующий законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов. Чиновники предлагают, чтобы правительство устанавливало список дополнительных категорий.

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информполитике, 28 января 2022 года, «Ъ»:

«Влияние компьютерных игр на умы молодежи и представителей других поколений слишком велико, чтобы не использовать это».

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