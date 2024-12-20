Энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» приняли участие в XI межрегиональном форуме «Эффективная энергетика»

В Челябинске состоялся XI Уральский межрегиональный энергетический форум «Эффективная энергетика». В одиннадцатый раз это масштабное мероприятие проводится по инициативе его организатора Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области при официальной поддержке Правительства Челябинской области. Форум посвящен обсуждению актуальных вопросов развития энергетической отрасли, в первую очередь - изменений в законодательстве, которые произошли за последнее время и направлены на то, чтобы обеспечить надежность электроснабжения жителей региона, повысить качество услуг и оптимизировать тарифную нагрузку.



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В работе УМЭФ-2024 приняли участие Заместитель Губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц, Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга, директор филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» Сергей Золотарёв, руководители филиала «Челябэнерго», представители органов власти, топ-менеджеры ресурсоснабжающих организаций Уральского региона, представители предприятий энергетической отрасли, застройщиков и инвесторов, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

Заместитель Губернатора Челябинской области Татьяна Кучиц подчеркнула:

«Энергетический форум - это площадка для общения, для того, чтобы подвести итоги года и обсудить те или иные изменения законодательства, которые произошли за год, чтобы в следующем году обеспечить их реализацию. Особенность форума 2024 года, в первую очередь, продиктована той общей повесткой, которая сейчас складывается в стране».

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Форум начался заседанием Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей электрической энергии Челябинской области. Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга подвел итоги деятельности штаба за 2024 год, рассказал о готовности к прохождению отопительного сезона 2024/2025 гг. и работе в период новогодних и рождественских праздников. Заместитель Губернатора Татьяна Кучиц отметила важность четко выстроенного взаимодействия всех направлений деятельности штаба, а также роль челябинского филиала ПАО «Россети Урал» как системообразующей территориальной сетевой организации.

Деловая программа УМЭФ-24 включала несколько хорошо зарекомендовавших себя с точки зрения конструктивности форматов общения. Пленарное заседание: «Ключевые изменения в законодательстве в сфере энергетики в 2024 году» включало актуальные вопросы введения института системообразующих ТСО, технологического присоединения к электрическим сетям, системам теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения. Круг тем для обсуждения в формате публичных обсуждений и круглых столов был широко очерчен. Актуальные вопросы усиления безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК в новых реалиях и результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности регулятора, развитие региональной энергетической инфраструктуры, и алгоритмы действия инвестора по процедуре подключения к инженерным сетям, а также обмен лучшими практиками в области энергетики и заседание Общественного совета при Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области – вот далеко не полный список наиболее интересных тем и событий.

Отмечая большую работу Министерства тарифного регулирования и энергетики в части организации такого масштабного мероприятия, директор филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» Сергей Золотарёв сказал:

«Форум объединяет ключевых участников процесса и предоставляет все возможности для прямого конструктивного диалога. Мы озвучиваем проблемы, мы ищем совместные пути их решения».

филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго»