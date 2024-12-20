Более 30 тысяч «квадратов» жилья передадут в Петербурге по программе РЗТ

По итогам 2024 года по программе развития застроенных территорий (РЗТ) в Петербурге жителям расселяемых домов предоставлено 10,9 тыс. кв. м. В будущем году площадь передаваемого жилья увеличится в три раза — до 31 тыс. кв. м., рассказали «Ъ-СПб» в группе компаний «Самолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Самолет» является единственным оператором этой программы в городе. По данным компании, за время реализации программы снесено более 100 ветхих зданий, около тысячи семей улучшили свои жилищные условия, 230 семей — в текущем году.

Сейчас по программе РЗТ возводится 288,7 тыс. «квадратов» жилья.

Работы ведутся в пяти кварталах: Гражданский 1-1А, Красный Кирпичник, в поселке Песочный, Усть-Славянка и Сосновая Поляна 7-17. Полностью завершена в двух кварталах на Малой Охте и участок в центре Колпино.

Так же за время работы группа «Самолет» построила шесть детских садов в кварталах Усть-Славянка, Песочный, Красный Кирпичник, а также две школы в Невском и Колпинском районах вместимостью по 825 мест.

В ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию очередных социальных объектов в квартале пос. Песочный: школа будет рассчитана на 1100 детей (44 класса), детский сад – на 110 воспитанников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жители Петербурга и Ленобласти во время прямой линии президента России Владимира Путина про жилье и ЖКХ.