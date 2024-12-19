Жители Петербурга и Ленобласти чаще всего спрашивали Путина про жилье и ЖКХ

В Москве проходит прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Среди вопросов, которые чаще всего интересовали жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области темы, касающиеся ЖКХ и жилья, передает «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Жители Северной столицы задавали главе государства вопросы о жилье, внутренней и внешней политике, инфраструктуре и ЖКХ, пенсиях и медицине. Они пересекаются с темами, которые были затронуты в вопросах жителей Ленобласти. Там в топ-пять входят ЖКХ, медицина, жилье, расчет пенсии, экология и строительство объектов.

При этом пока что во время прямой линии не прозвучало ни одного вопроса, который касался бы проблем двух регионов.

Ранее «Ъ» писал, Путин назвал условие для беспроблемной работы YouTube в России.

Татьяна Титаева