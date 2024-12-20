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В ООО «Башкирэнерго» назвали лучших наставников

В ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») подвели итоги соревнования на лучшего наставника в 2024 году. В их число вошли лучшие из лучших во всех десяти территориальных сетевых производственных отделениях компании. Это главные инженеры районов электросетей: Николай Родионов (ПО «БЭС»), Флюс Газизуллин (ПО «ОЭС»), Марсель Кутлугильдин (ПО «СЭС») и Зуфар Мубаракшин (ПО «СВЭС»). Среди Лучших наставников победителями также признаны ведущий инженер Артем Климов из ПО «УГЭС», старший мастер Ринат Латыпов – из ПО «ИЭС», зам. начальника центра по работе с оперативным персоналом Ринат Мухсинов – из ПО «БцЭС», мастер Владимир Лазарев – из ПО «НЭС», зам. начальника ОРЗА Азат Бурханов – из ПО «КЭС» и ведущий инженер Дмитрий Кузнецов – из ПО ЦЭС».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Помимо основной работы наставники сумели подготовить к более высокой должности по несколько своих коллег. Для каждого из них они составили индивидуальную программу, ориентированную на фактические знания и умения подшефных. Критерием эффективной работы наставников был не сам процесс наставничества, а конечный результат. Все подготовленные новички были допущены к самостоятельной работе.

Все победители поощрены денежной премией и отмечены отдельно благодарностью генерального директора за высокие результаты работы. Стоит отметить, что наставничество является частью системы развития молодых кадров в ООО «Башкирэнерго», и ее эффективность проверена временем.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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