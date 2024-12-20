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Житель Елабуги предстанет перед судом за мошенничество с взятками

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Елабуги, обвиняемого в обмане граждан при сдаче экзаменов в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Житель Елабуги предстанет перед судом за мошенничество с взятками

Житель Елабуги предстанет перед судом за мошенничество с взятками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Елабуги предстанет перед судом за мошенничество с взятками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021–2023 годах мужчина выдавал себя за человека с обширными связями в правоохранительных органах. Он обещал гражданам помощь в сдаче экзамена на знание правил дорожного движения без фактической проверки знаний, требуя за это деньги якобы для передачи сотрудникам ГИБДД. Однако полученные средства, в общей сумме 205 тыс. руб., он присваивал себе. Обманутым клиентам приходилось сдавать экзамены несколько раз.

Уголовное дело, включающее три эпизода мошенничества, направлено в суд. Кроме того, в отношении граждан, пытавшихся дать взятки за сдачу экзаменов, возбуждены отдельные уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Казани осудят сотрудника ГИБДД за получение взятки в размере 30 тыс. руб.

Анар Зейналов

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