В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Елабуги, обвиняемого в обмане граждан при сдаче экзаменов в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Елабуги предстанет перед судом за мошенничество с взятками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Елабуги предстанет перед судом за мошенничество с взятками

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2021–2023 годах мужчина выдавал себя за человека с обширными связями в правоохранительных органах. Он обещал гражданам помощь в сдаче экзамена на знание правил дорожного движения без фактической проверки знаний, требуя за это деньги якобы для передачи сотрудникам ГИБДД. Однако полученные средства, в общей сумме 205 тыс. руб., он присваивал себе. Обманутым клиентам приходилось сдавать экзамены несколько раз.

Уголовное дело, включающее три эпизода мошенничества, направлено в суд. Кроме того, в отношении граждан, пытавшихся дать взятки за сдачу экзаменов, возбуждены отдельные уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Казани осудят сотрудника ГИБДД за получение взятки в размере 30 тыс. руб.

Анар Зейналов