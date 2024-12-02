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В Казани осудят сотрудника ГИБДД за получение взятки в размере 30 тыс. рублей

В Казани перед судом предстанет сотрудник ГИБДД по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

В Казани осудят сотрудника ГИБДД за получение взятки в размере 30 тыс. рублей

В Казани осудят сотрудника ГИБДД за получение взятки в размере 30 тыс. рублей

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В Казани осудят сотрудника ГИБДД за получение взятки в размере 30 тыс. рублей

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, 7 апреля 2023 года инспектор дорожно-патрульной службы регионального МВД остановил в Ново-Савиновском районе города Казани машину, чтобы проверить документы. Полицейский заметил, что водитель находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый и владелец автомобиля договорились, что за 30 тыс. руб. фигурант не будет составлять административный протокол о нарушении правил дорожного движения. После этого знакомый водителя приехал на место происшествия и передал полицейскому взятку. Нетрезвый владелец машины продолжил движение.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва

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