Коммунальные платежи в Тюмени могут вырасти на 19%

В Тюмени платежи за коммунальные услуги вырастут на 15%, максимальный рост может составить до 19%, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. В большинстве муниципалитетов области рост не превысит 13%, за исключением Тюмени, Тобольска, Исетского и Тюменского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Жители области продолжат оплачивать услуги по льготным коммунальным тарифам, разницу между такими тарифами и действительной стоимостью ресурсов возмещает областной бюджет. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения»,– сказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Повышение стоимости коммунальных услуг произойдет с 1 июля 2025 года, до этого момента будут действовать старые тарифы. При этом в регионе продолжат действовать меры соцподдержки. В частности, оплаты расходов на услуги ЖКХ не могут составлять более 20% доходов семьи, сумма превышения может быть просубсидирована.

Анна Капустина