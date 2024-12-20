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В Сочи и других городах Кубани заключили 24 договора КРТ на 6,8 млн «квадратов»

В Краснодарском крае заключены 24 договора о комплексном развитии территорий (КРТ) с общим градостроительным потенциалом 6,8 млн кв. м. Строительство по таким договорам будет вестись в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Анапе, Сочи, а также Туапсинском, Динском, Тимашевском и Крымском районах, пишет издание «Ведомости Юг» со ссылкой на краевой департамент архитектуры.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основная доля строящихся по КРТ зданий — жилье. Оно займет 4,9 млн кв. м территории. Новые площадки для КРТ рассматривают в Краснодаре, Армавире, Анапе и других населенных пунктах с высокой градостроительной активностью.

С 2022 года власти региона и муниципалитетов рассмотрели 40 площадок под комплексное развитие общей площадью более 1,3 тыс. га. Их градостроительный потенциал составляет порядка 8,4 млн «квадратов».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте по КРТ построят 4-звездочный гостиничный комплекс за 2 млрд руб. На территории выполнят благоустройство, создадут дополнительную полосу автодороге на улице Фабрициуса. Срок реализации проекта — апрель 2028 года.

Вячеслав Рыжков

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