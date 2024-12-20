Нелегальную гостиницу на Большой Конюшенной закрыли по требованию приставов

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга добилась закрытия незаконной гостиницы на Большой Конюшенной улице. Решение суда исполнили судебные приставы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Частное лицо использовало жилое помещение в доме, включеннном в реестр памятников культурного наследия, для временного проживания граждан. Дзержинский районный суд поддержал иск прокуратуры и запретил использовать помещение не по назначению.

Собственника нелегальной гостиницы уведомили о возбуждении исполнительного производства. Однако он не исполнил требования добровольно, поэтому в дело вступили судебные приставы и ограничили ему выезд за пределы России. Далее собственник предоставил документы, подтверждающие прекращение деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 220 тысяч петербуржцев не могут выехать за рубеж из-за долгов.

Татьяна Титаева