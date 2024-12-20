Электричка Петербург — Новгород сбила пенсионерку под Шушарами

Пригородная электричка сообщением «Санкт-Петербург – Новгород» у ж/д станции Паровозный музей сбила пенсионерку, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Инцидент случился утром 19 декабря. Правоохранители установили, что 62-летняя петербурженка переходила пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.

Машинист неоднократно сигналил и попытался экстренно затормозить, однако столкновения предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Шкода» сбила 17-летнюю школьницу на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов