«Шкода» сбила школьницу на пересечении Ветеранов и Солдата Корзуна

Днем 19 декабря на регулируемом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна 39-летняя петербурженка за рулем Skoda Octavia при повороте налево сбила 17-летнюю школьницу, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что владелица иномарки поворачивала на разрешающий сигнал светофора. Однако у 11-классницы было преимущество в движении, так как она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водителя и пассажира «Лады» зажало в машине после ДТП со снегоуборочной техникой на 114-м километре трассы «Кола».

Андрей Маркелов