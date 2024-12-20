На побережье Черного моря найден второй погибший после разлива нефти дельфин

У берега Черного моря в Анапе обнаружен второй дельфин, погибший после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. По данным корреспондента «Ъ», местные нашли его еще живым 19 декабря. Тело животного было покрыто мазутом, а из клюва шла кровь. Спасти дельфина не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

17 декабря научный сотрудник Института проблем экологи и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов сообщал ТАСС, что разлив нефтепродуктов затронул ключевую для дельфинов зону Черного моря. О первом погибшем после нефтеразлива дельфине стало известно вечером 18 декабря. Тогда в научно-экологическом Центре спасения дельфинов «Дельфа» сообщили о погибшей молодой особи азовки, тушу которой нашли на берегу Анапы.

В центре спасения птиц в районе Анапы за 19 декабря волонтерам и ветеринарам удалось оказать помощь более 300 птицам. По словам эколога Георгия Каваносяна, 17 пострадавших птиц спасти не удалось. Большинство из спасенных птиц принадлежат к виду большая поганка.

По данным на сегодняшнее утро, 20 декабря, с пляжей Краснодарского края волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. т загрязненного мазутом песка и грунта. В порту Анапы сорбентом обработано 100 кв. м акватории, собрано 4 т нефтесодержащей жидкости. На месте работают более 6 тыс. спасателей МЧС и волонтеров, а также более 250 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. т.

О ситуации — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».

Полина Мотызлевская; Александр Черных, Анапа