Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи новой модели «Москвича-8» начнутся в феврале 2025 года

Продажи новой модели автомобиля «Москвич» — «Москвич-8» — стартуют в феврале 2025 года. Об этом пресс-служба автозавода сообщила ТАСС. Планировалось, что автомобиль выйдет на рынок уже в 2024 году, но сроки запуска пересмотрели.

Стоимость кроссовера еще не объявлена, однако предполагается, что его цена будет составлять от 2,8 млн до 3 млн руб. Конечная стоимость машины будет зависеть от ее комплектации. На сайте компании цена также не указана. На автомобильном рынке появятся два типа авто с салонами на пять и семь мест.

Продажи уже существующих на рынке «Москвичей» неуклонно растут: за ноябрь 2024 года автозавод продал более 3 тыс. моделей, увеличив общий объем реализации до 21 тыс. единиц.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Это на новый год».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...