Продажи новой модели «Москвича-8» начнутся в феврале 2025 года

Продажи новой модели автомобиля «Москвич» — «Москвич-8» — стартуют в феврале 2025 года. Об этом пресс-служба автозавода сообщила ТАСС. Планировалось, что автомобиль выйдет на рынок уже в 2024 году, но сроки запуска пересмотрели.

Стоимость кроссовера еще не объявлена, однако предполагается, что его цена будет составлять от 2,8 млн до 3 млн руб. Конечная стоимость машины будет зависеть от ее комплектации. На сайте компании цена также не указана. На автомобильном рынке появятся два типа авто с салонами на пять и семь мест.

Продажи уже существующих на рынке «Москвичей» неуклонно растут: за ноябрь 2024 года автозавод продал более 3 тыс. моделей, увеличив общий объем реализации до 21 тыс. единиц.

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