Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом под Кыштымом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту дорожной аварии под Кыштымом с участием автобуса, перевозившего детей-спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Региональное управление СК РФ расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 19 декабря на 69 километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым. Водитель автобуса Higer, в котором из Миасса в Снежинск ехали 25 несовершеннолетних спортсменов и пять сопровождающих, не справился с управлением во время снегопада и съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали четыре ребенка и один взрослый. Их всех доставили в больницу Кыштыма, а после обследования отпустили на амбулаторное лечение.