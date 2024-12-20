Частная компания перевозила детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Кыштыме

Перевозкой детей 10-11 лет, попавших по пути в аварию с опрокидыванием автобуса, занимался частный предприниматель. Поездку организовали родители, сообщил глава Снежинска Андрей Пульников.

Как отмечает Андрей Пульников, 25 детей в сопровождении шести взрослых ехали из Снежинска на неофициальные соревнования в Миасс. Автобус перед этим обследовали сотрудники Госавтоинспекции. Вечером 19 декабря на обратном пути, по словам водителя, рядом с санаторием «Дальняя дача» фура, следовавшая перед транспортом, подняла в воздух большое количество снега. Перевозчик, двигавшийся с небольшой скоростью, перестал видеть дорогу, оказался в колее, а после — в кювете, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних и взрослый, все были пристегнуты. По данным минздрава Челябинской области, им оказали необходимую медицинскую помощь, все выписаны на амбулаторное лечение.

Андрей Пульников поблагодарил главу Кыштыма Людмилу Шеболаеву за содействие в доставке детей в Снежинск. Также мэр отметил, что с учетом неблагоприятных погодных условий можно было отказаться от неофициальных соревнований для безопасности, и призвал родителей относиться к подобным мероприятиям внимательно.

Виталина Ярховска