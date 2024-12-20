Сочи вошел в топ популярных направлений для зимнего отдыха

Сочи стал один из популярных направлений для зимнего отдыха. На курорт приходится 11% всех запросов, по данным исследования OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным аналитиков, 88,7% опрошенных планируют отправиться в зимнюю поездку, а 60,7% предпочли бы места с теплой погодой. Мнения о том, как проводить зиму, разделились почти поровну: 50,9% респондентов выбирают расслабленный отдых, в то время как 49,1% отдают предпочтение активным видам досуга. Лыжи являются самым популярным спортивным снаряжением — на них катаются 65,7% россиян, в то время как сноуборд предпочитают остальные.

Что касается зимнего отдыха на природе, то лишь 7% опрошенных выбирают городской досуг, а подавляющее большинство (93%) стремится к загородным поездкам. В числе востребованных направлений Ленинградская область (6,1%), Архыз (4,8%), Эсто-Садок (4,6%) и Тверь (2,6%).

Большинство путешественников (76,4%) считают важным заранее планировать поездки за границу. При этом 95,7% ищут недорогие билеты за несколько месяцев до декабря и активно организуют свои отпуска при обнаружении выгодных предложений.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт возглавил топ популярных направлений для занятий фитнесом в декабре. В среднем путешественники пребывают на курорте четыре дня.

Мария Удовик