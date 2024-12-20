Сочи возглавил топ направлений для занятий фитнесом в декабре

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для занятий фитнесом в декабре. Курорт собрал 12% бронирований. В Сочи туристы остаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых — 4,4 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Второе место забрала Москва. Столица Россия собрала 9% броней. Бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость ночи — 5,7 тыс. руб.

Замыкает топ-3 Санкт-Петербург, который собрал 8% бронирований. Средняя стоимость ночи — 4,1 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи.

В топ-10 также попали другие другие города Краснодарского края. Краснодар занял пятое место. В среднем путешественники остаются в городе на две ночи. Средняя стоимость ночи составляет 3,1 тыс. руб.

Восьмое место забрала Красная Поляна. Любители фитнеса остаются на курорте на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,8 тыс. руб.

Девятое место получил Геленджик. На курорте путешественники остаются на пять ночей. Средняя стоимость ночи — 4,2 тыс. руб.

Мария Удовик