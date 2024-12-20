Прокуратура направила в суд дело против экс-мэра Астрахани

Кировский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при реализации муниципального контракта (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и его знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, фигуранты потребовали 27,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за помощь с беспрепятственным перечислением аванса в рамках муниципального контракта. На самом деле у них не было возможности повлиять на решение этого вопроса.

Прокуратура Астраханской области направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. В рамках следствия имущество фигурантов арестовали.

Павел Фролов