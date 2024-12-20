Экс-главу поселения в Агаповском районе будут судить за растрату

Прокурор Агаповского района утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы Буранного сельского поселения Геннадия Шкутина по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, господин Шкутин в июне 2023 года заключил фиктивный договор поставки строительных материалов для нужд администрации на сумму 35 тыс. руб., подписал счет-фактуру о получении товаров и дал указание подчиненным заплатить за якобы поставленный товар бизнесмену. Вскоре от предпринимателя он получил эту сумму обратно наличными и потратил по собственному усмотрению.

Кроме того, в мае 2023 года экс-глава поселения получил от администрации района средства на укрепление дамбы на реке Нижняя Солодянка, однако своевременно до наступления холодов контракт не заключили. Чтобы избежать критики и возвращения выделенных денег в бюджет района, Геннадий Шкутин подписал с предпринимателем договор, подписал акты приемки фактически не выполненных работ и произвел оплату в размере 92 тыс. руб. При этом он получил от бизнесмена устное обещание закончить работы в весенне-летний период 2024 года, которые тот выполнил только после возбуждения уголовного дела. В ходе расследования причиненный ущерб бывшим главой поселения возмещен в полном объеме.

Виталина Ярховска