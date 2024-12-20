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Сенаторы поддержали переименование Ростова в Ростов Великий

Сенаторы единогласно проголосовали за переименование Ростова в Ростов Великий. Закон был поддержан на заседании Совета Федерации 20 декабря.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С докладом на заседании выступила сенатор от Ярославской области Наталия Косихина.

«Сегодня принято очень важное решение о переименовании города Ростова в Ростов Великий. Это восстановит историческую справедливость и поддержит бренд города как одного из древних и красивейших туристических центров нашей страны. В сознании жителей Ростова, да и всей России, город всегда был, есть и будет Ростовом Великим»,— прокомментировала госпожа Косихина.

Теперь закон направят на подпись президенту России Владимиру Путину. Ранее инициативу поддержала Госдума России. Напомним, что с инициативой о переименовании города выступила общественность Ростова. Идею поддержал губернатор Михаил Евраев, Общественная палата Ярославской области, Росреестр.

Алла Чижова

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