Сенаторы поддержали переименование Ростова в Ростов Великий
Сенаторы единогласно проголосовали за переименование Ростова в Ростов Великий. Закон был поддержан на заседании Совета Федерации 20 декабря.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
С докладом на заседании выступила сенатор от Ярославской области Наталия Косихина.
«Сегодня принято очень важное решение о переименовании города Ростова в Ростов Великий. Это восстановит историческую справедливость и поддержит бренд города как одного из древних и красивейших туристических центров нашей страны. В сознании жителей Ростова, да и всей России, город всегда был, есть и будет Ростовом Великим»,— прокомментировала госпожа Косихина.
Теперь закон направят на подпись президенту России Владимиру Путину. Ранее инициативу поддержала Госдума России. Напомним, что с инициативой о переименовании города выступила общественность Ростова. Идею поддержал губернатор Михаил Евраев, Общественная палата Ярославской области, Росреестр.