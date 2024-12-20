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Нацпроекты наполняют энергией

Какой вклад Курская АЭС вносит в достижение национальных целей России

В России реализацией национальных проектов занимается не только государство, но и социально ответственные компании. Среди них — госкорпорация «Росатом» в целом и Курская атомная электростанция (КуАЭС) в частности. Благодаря ее работе страна получает электроэнергию и необходимые в различных отраслях изотопы, люди — высокооплачиваемую работу, а город Курчатов — новые социальные объекты и качество жизни.

У города курских атомщиков есть будущее

У города курских атомщиков есть будущее

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС, пресс-служба

У города курских атомщиков есть будущее

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС, пресс-служба

Работа с демографией

Атомная отрасль является одной из самых социально ответственных в России, что неудивительно: ее передовые технологии самим фактом своего существования вносят вклад в экологию, снижая воздействие на окружающую среду, а людей в эту сложную работу привлекают не только высокие зарплаты, но и различные дополнительные стимулы, будь то возможность бесплатного отдыха у моря или поддержка спортивных и культурных проектов. И фактически вся социальная деятельность атомных предприятий, в том числе и Курской АЭС, строится через участие в национальных проектах России.

Одним из самым масштабных для КуАЭС является нацпроект «Демография». В его рамках проходит множество различных мероприятий, которые финансируются в рамках коллективного договора с сотрудниками станции, соглашения с регионом, а также благотворительности. А строительство новых энергоблоков привлекает рабочую силу, что также соответствует целям нацпроекта.

«Нам нужны кадры и мы делаем все возможное для их привлечения», — поясняет директор КуАЭС Александр Увакин. Коллективный договор заключается с момента основания АЭС, а он распространяется на всех атомщиков, определяя весь комплекс взаимоотношения, прав и обязанностей работодателя и работников: оплата и нормирование труда, рабочее время и время отдыха, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала, охрана труда и здоровья и пр.

Молодежь Курской АЭС определилась со своим участием в национальных проектах
Молодежь Курской АЭС определилась со своим участием в национальных проектах

Молодежь Курской АЭС определилась со своим участием в национальных проектах

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Молодежь Курской АЭС определилась со своим участием в национальных проектах

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

В частности, в атомной отрасли зарплаты в этом году оказались в два разы выше средних зарплат по России. Для поддержания этого уровня на КуАЭС дважды в год индексируют зарплаты.

В улучшение условий и охраны труда и лечебно-профилактическое питание только в 2023 году станция вложила более 150 млн руб. Кроме того, абсолютно все работники охвачены программой добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев.

Обучение в учебном центре в 2023 году прошли более 3,5 тыс. сотрудников Курской АЭС: на время занятий в доходах они не потеряли, так как оплата идет как по основному месту работы. Тот же принцип действует и на время поддержания квалификации атомщиков, имеющих разрешения на право работать в области использования атомной энергии.

Всего в атомной отрасли действует десять корпоративных социальных программ и более 60 видов социальных выплат. По одной из программ, например, более 3,2 тыс. человек отдохнули в станционном санатории-профилактории «Орбита», на Черном море и в других российских санаториях, а также в детских лагерях. Есть и программы помощи работникам в улучшении жилищных условий, негосударственного пенсионного обеспечения, поддержки неработающих пенсионеров, организации спортивных и культурных мероприятий.

Основа благополучия - производственные успехи. На одном из блочных щитов Курской АЭС
Основа благополучия - производственные успехи. На одном из блочных щитов Курской АЭС

Основа благополучия - производственные успехи. На одном из блочных щитов Курской АЭС

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Основа благополучия - производственные успехи. На одном из блочных щитов Курской АЭС

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Социальные выплаты предоставляются различным категориям бывших и действующих работников: молодым специалистам, неработающим пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам и многим другим. Всего Курская АЭС выделила в 2023 году 70 млн руб. на льготы и адресную поддержку работников в рамках помощи в определенных жизненных ситуациях. А на развитие спорта, привлечение к активному отдыху, формирование и удовлетворение духовно-нравственных и досуговых направлено совместно с профсоюзом 60 млн руб. В целом АЭС и профсоюз ежегодно направляют более 350 млн рублей на расходы социального характера.

Непосредственно с рабочими моментами связан и нацпроект «Производительность труда», в котором Курская АЭС является одним из лидеров. Так, станция, уже которой год использует интегрированную систему управления, повышая тем самым эффективность. Кроме того, в рамках своей производственной системы «Росатом» еще до старта нацпроектов внедрял технологии бережливого производства.

На КуАЭС ПСР развивается с 2010 года, с 2020 года станция ежегодно подтверждает статус одного из лидеров в этом направлении. При этом свой опыт АЭС масштабирует на всю Курскую область: в городе атомщиков Курчатов реализовано более 100 таких проектов, в стадии реализации находятся свыше 30 проектов, аналогичные проекты также внедряются в Курске, Железногорске и других населенных пунктах.

От здоровья до благоустройства

«Чтобы персонал сконцентрировался на работе, необходимо создать условия для комфортной жизни его семье, детям, родителям», — отмечает Александр Увакин. Помимо непосредственно сотрудников, Курская АЭС заботится и о территории присутствия, в первую очередь, конечно, о развитии Курчатова. И эта работа ведется в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

Новая спортивная площадка в Атомграде
Новая спортивная площадка в Атомграде

Новая спортивная площадка в Атомграде

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Новая спортивная площадка в Атомграде

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Множество самых разных мероприятий проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда». Еще в 2012 году, до старта нацпроекта, «Росатом» и Курская область заключили соглашение, по которому КуАЭС выделяет средства на развитие города Курчатова. Как пояснял глава госкорпорации Алексей Лихачев, для атомщиков нет «забора» между предприятием и городом, это единая территория. А создание привлекательных условий проживания — один из основополагающих факторов для привлечения молодых специалистов на АЭС.

К 2024 году Курчатов получил от отрасли около 4 млрд руб. Причем развитием города занимается не только станция, но и другие присутствующие здесь предприятия «Росатома»: генеральный подрядчик строительства новых энергоблоков «Атомстройэкспорт» и его субподрядчики, «Курскатомэнергосбыт», «Курская АЭС-сервис».

Благодаря соглашению в Курчатове построены Дворец культуры и путепровод над железной дорогой, реконструированы набережная «Теплый берег», капитально отремонтированы школы, детсады и дороги общего пользования, внедряется программный комплекс «Умный город», модернизируется коммунальная инфраструктура.

В этом октябре открылась многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне Атомград, включая новый стадион, уличные тренажеры, другие объекты, а на Площади культур приведен в готовность «сухой фонтан». На стадион средства выделил «Росатом», а фонтан стал частью благоустройства площади — проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и был, в том числе финансово, поддержан Курской АЭС.

Также в этом году продолжена работа по цифровизации управления, на что АЭС выделила 21,5 млн руб. Программно-аппаратный комплекс «Умный Курчатов» представляет различные сервисы для жителей, бизнеса и властей: уже развернуты 34 цифровых модуля, установлено 13 «умных» остановок общественного транспорта, несколько «умных» перекрестков, система видеонаблюдения с возможностью централизованной удаленной работы с архивными видеозаписями и интеграции городских камер.

Остановка «Мое»
Остановка «Мое»

Остановка «Мое»

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Остановка «Мое»

Фото: Управление коммуникаций КуАЭС

Примечательно, что «Умный Курчатов» создан на разработанной «Росатомом» платформе, которая учитывает все требования к безопасности и импортозамещению. Кроме того, работает система интеллектуального учета и контроля потребляемых коммунальных ресурсов и поставлено оборудование для ситуационного центра города. А единый контакт-центр муниципалитета позволил в пять раз сократить время на обработку обращений граждан.

В 2024 году в 19 многоэтажных домах были заменены 40 лифтов, на что атомщиками было выделено более 165 млн руб.

Также многочисленны различные мероприятия по нацпроекту «Экология». Ежегодно КуАЭС вкладывает в свою экологическую деятельность около 500 млн руб., и за все время работы ее воздействие на окружающую среду остается минимальным среди всех крупных предприятий региона.

Активно участвует станция и в нацпроекте «Образование». Так, по проекту «Школа Росатома» в Курчатове открыты атомклассы с углубленным изучением физики и математики — таким образом, у молодежи растет интерес молодежи к атомной энергетике, а отрасль начинает готовить кадры для себя со школьной скамьи. Кроме того, в 2024 году на базе лицея №3 заработал центр цифрового образования детей «IT-куб». На его оснащение современным цифровым оборудованием, в том числе 3D-принтерами, АЭС выделила более 21 млн руб. Эта новая модель дополнительного образования призвана сформировать у школьников современные технологические навыки: в «IT-кубе» учат робототехнике, алгоритмике и логике, программированию, системному администрированию.

Важный вклад Курская АЭС вносит через производство изотопов сразу в два нацпроекта — «Здравоохранение» и «Международная кооперация и экспорт». С 2022 года на станции нарабатывается необходимый в различных отраслях промышленности и медицины кобальт-60, а в этом году куряне поддержали старт производства изотопов, применяемых при лечении кардиологических и онкологических заболеваний — самария-153, йода-131, йода-125, молибдена-99 и лютеция-177. «Как отметили на КуАЭС, эти проекты повышают доступность современной медицины

Активно развивают на станции и туризм, тем более что этому также посвящен один из нацпроектов. Курская АЭС стала первой в рейтинге «Промышленный туризм: лидеры России – 2023».

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", ИНН 7721632827

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